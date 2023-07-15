Канашева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Канашева Мария Александровна
Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Канашева Таисья Александровна
Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Канашев Игнатий Александрович
Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Канашев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Канашев Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Канашев Прокопий Александрович
Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно