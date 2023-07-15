Канашева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Канашева Мария Александровна

Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Канашева Таисья Александровна

Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Канашев Игнатий Александрович

Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Канашев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Канашев Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Канашев Прокопий Александрович

Отец ребёнка: Канашев Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно