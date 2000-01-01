Палец Фома Евменов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палец Фома Евменов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Палец Евмен Андреев

Мать: Палец Наталья Веремиева

Бракосочетание
29.04.1800

Жена: Палец Евдокия Юлианова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палец Федор Фомин

Мать ребёнка: Палец Евдокия Юлианова

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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