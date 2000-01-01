Палец Фома Евменов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Палец Евмен Андреев
Мать: Палец Наталья Веремиева
Бракосочетание
29.04.1800
Жена: Палец Евдокия Юлианова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палец Федор Фомин
Мать ребёнка: Палец Евдокия Юлианова
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно