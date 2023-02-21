Палец Евмен Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Палец Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Палец Фома Евменов
Мать ребёнка: Палец Наталья Веремиева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Палец Федор Евменов
Мать ребёнка: Палец Наталья Веремиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукия Евменова
Мать ребёнка: Палец Наталья Веремиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Палец Наталья Веремиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палец Наталья Веремиева
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1798