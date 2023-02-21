Палец Евмен Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палец Евмен Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Палец Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Палец Фома Евменов

Мать ребёнка: Палец Наталья Веремиева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Палец Федор Евменов

Мать ребёнка: Палец Наталья Веремиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукия Евменова

Мать ребёнка: Палец Наталья Веремиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палец Тимофей Евменов

Мать ребёнка: Палец Наталья Веремиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палец Наталья Веремиева

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1798
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