Палец Наталья Веремиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палец Наталья Веремиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Палец Фома Евменов

Отец ребёнка: Палец Евмен Андреев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Палец Федор Евменов

Отец ребёнка: Палец Евмен Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукия Евменова

Отец ребёнка: Палец Евмен Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палец Тимофей Евменов

Отец ребёнка: Палец Евмен Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палец Евмен Андреев

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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