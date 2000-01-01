Палец Наталья Веремиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Палец Фома Евменов
Отец ребёнка: Палец Евмен Андреев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Палец Федор Евменов
Отец ребёнка: Палец Евмен Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукия Евменова
Отец ребёнка: Палец Евмен Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Палец Евмен Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палец Евмен Андреев
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно