Кабаков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабаков Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1960

Сын: Кабаков Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Кабакова Лилия Петровна

Рождение ребёнка
16.08.1966

Сын: Кабаков Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Кабакова Лилия Петровна

Рождение ребёнка
08.12.1975

Сын: Кабаков Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Кабакова Лилия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабакова Лилия Петровна

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