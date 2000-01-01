Кабаков Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1960
Сын: Кабаков Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Кабакова Лилия Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1966
Сын: Кабаков Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Кабакова Лилия Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1975
Сын: Кабаков Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Кабакова Лилия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабакова Лилия Петровна