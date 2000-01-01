Кабакова (Шапкина) Лилия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938
Отец: Шапкин Петр Николаевич
Мать: Шапкина Мария Даниловна
Рождение ребёнка
12.11.1960
Сын: Кабаков Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Кабаков Геннадий
Рождение ребёнка
16.08.1966
Сын: Кабаков Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Кабаков Геннадий
Рождение ребёнка
08.12.1975
Сын: Кабаков Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Кабаков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабаков Геннадий
Смерть
Неизвестно