Кабакова (Шапкина) Лилия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабакова (Шапкина) Лилия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938

Отец: Шапкин Петр Николаевич

Мать: Шапкина Мария Даниловна

Рождение ребёнка
12.11.1960

Сын: Кабаков Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Кабаков Геннадий

Рождение ребёнка
16.08.1966

Сын: Кабаков Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Кабаков Геннадий

Рождение ребёнка
08.12.1975

Сын: Кабаков Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Кабаков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабаков Геннадий

Смерть
Неизвестно
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