Кабаков Андрей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабаков Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1966

Дата смерти

12.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1966

Отец: Кабаков Геннадий

Мать: Кабакова Лилия Петровна

Рождение ребёнка
20.07.1989

Дочь: Кабакова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Кабакова Татьяна

Рождение ребёнка
03.09.1994

Дочь: Кабакова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Кабакова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабакова Татьяна

Смерть
12.12.?
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