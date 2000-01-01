Кабаков Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1966
Дата смерти12.12.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1966
Отец: Кабаков Геннадий
Мать: Кабакова Лилия Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1989
Дочь: Кабакова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Кабакова Татьяна
Рождение ребёнка
03.09.1994
Дочь: Кабакова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Кабакова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабакова Татьяна
Смерть
12.12.?