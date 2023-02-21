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Кабаков Александр Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1960

Отец: Кабаков Геннадий

Мать: Кабакова Лилия Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1984

Сын: Кабаков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кабакова Ольга

Рождение ребёнка
15.08.1989

Сын: Кабаков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кабакова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабакова Ольга

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