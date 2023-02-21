Кабаков Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1960
Отец: Кабаков Геннадий
Мать: Кабакова Лилия Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1984
Сын: Кабаков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кабакова Ольга
Рождение ребёнка
15.08.1989
Сын: Кабаков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кабакова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабакова Ольга