Шипиловский Игнатий Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Шипиловский Дорофей
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 23 оборот
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Шипиловских Катерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Шипиловских Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Шипиловских Авдотья Игнатьевна
Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Шипиловских Федор Игнатьевич
Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Шипиловских Марфа Игнатьевна
Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно