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Шипиловский Игнатий Дорофеевич

Место рождения

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Шипиловский Дорофей

Мать: не указана

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 23 оборот
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Шипиловских Катерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Шипиловских Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Шипиловских Авдотья Игнатьевна

Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Шипиловских Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Шипиловских Марфа Игнатьевна

Мать ребёнка: Шипиловских Мавра Зиновьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипиловских Мавра Зиновьева

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно