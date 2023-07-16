Шипиловских Мавра Зиновьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: (Шипиловских) Катерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Кручинина (Шипиловских) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Шипиловских Авдотья Игнатьевна
Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Шипиловских Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Шипиловских Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно