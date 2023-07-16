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Шипиловских Мавра Зиновьева

Место рождения

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипиловский Игнатий Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: (Шипиловских) Катерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Кручинина (Шипиловских) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Шипиловских Авдотья Игнатьевна

Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Шипиловских Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Шипиловских Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Шипиловский Игнатий Дорофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно

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