Добрынин Лаврентий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1918
Сын: Добрынин Глеб Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Рождение ребёнка
07.09.1924
Сын: Добрынин Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Добрынина Антонина Ивановна
Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Смерть
Неизвестно