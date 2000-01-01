Добрынин Лаврентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Лаврентий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1918

Сын: Добрынин Глеб Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Рождение ребёнка
07.09.1924

Сын: Добрынин Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Добрынина Антонина Ивановна

Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Смерть
Неизвестно
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