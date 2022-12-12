Добрынин Иван Лаврентьевич
Место рожденияИркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Дата рождения07.09.1924
Дата смерти04.03.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924
Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Добрынин Евгений Иванович
Мать ребёнка: Добрынина Елена Константиновна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.1954
Сын: Добрынин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Добрынина Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1988
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Сердце