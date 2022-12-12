Добрынин Иван Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынин Иван Лаврентьевич

Добрынин Иван Лаврентьевич

avatar

Место рождения

Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка

Дата рождения

07.09.1924

Дата смерти

04.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924

Отец: Добрынин Лаврентий Дмитриевич

Мать: Добрынина Антонина Ивановна

Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Рождение ребёнка
19.01.1952

Сын: Добрынин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Елена Константиновна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.1954

Сын: Добрынин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Елена Константиновна

Смерть
04.03.1988
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Сердце
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close