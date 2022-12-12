Добрынин Глеб Лаврентьевич
Место рожденияИркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Дата рождения10.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1918
Отец: Добрынин Лаврентий Дмитриевич
Мать: не указана
Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Военная награда
24.06.1948
Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ
Военная награда
24.06.1948
Медаль «За победу над Японией» Наградной документ
Военная награда
21.08.1953
Орден Красной Звезды Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР
Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область