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Добрынин Глеб Лаврентьевич

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Место рождения

Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка

Дата рождения

10.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1918

Отец: Добрынин Лаврентий Дмитриевич

Мать: не указана

Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Осеновка
Военная награда
24.06.1948
Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ
Военная награда
24.06.1948
Медаль «За победу над Японией» Наградной документ
Военная награда
21.08.1953
Орден Красной Звезды Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Воинское звание: капитан Кто наградил: Президиум ВС СССР
Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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