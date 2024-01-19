село Осиново, село Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Осиново

Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Мартыновская волость
153Осиновская д.крестьяне189
153Осиновская д.поселенцы11

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Казачинско-Ленский район
328534Осиновосело56°26'107°43'O-48-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район
25614701927с Осиновосело
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