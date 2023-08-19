Казаков Семен Константинович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Казаков Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Казаков Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Казакова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Казаков Василий Семенович
Мать ребёнка: Казакова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Казакова Вера Семеновна
Военная служба
20.08.1916
Военная служба
28.08.1916
Военная служба
05.09.1916
Бракосочетание
Около 1925
Жена: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: ?
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: ?
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна
Военная служба
30.05.1943
10 зсп 1 зсд выбыл в Горьковский ВПП
ЦАМО РФ , Ф - 8287-121529-12
Военная служба
30.05.1943
Горьковский ВПП,прибыл из в/ч-30860,выбыл в з-д-21
Архив Горьковский ВПП оп-191384,дело-86
Военная служба
С 15.08.1943 по 19.08.1943
Ивановский ВПП, Прибыл из Владимирского ВПП, убыл в распоряжение НШ Зап.Фр. 43 сап.бат. рядовой-сапер
ЦАМО Ивановский ВПП, оп-226574,дело-35
Военная служба
14.09.1944
ВПП 206 зсп 2 Бел.Фр. выбыл в 21 вып
ЦАМО РФ , Ф - 8502-267376-43
Смерть
Неизвестно