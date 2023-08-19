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Казаков Семен Константинович

Место рождения

Муравль, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Казаков Константин

Мать: не указана

Муравль, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Казаков Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Казакова Вера Семеновна

Гостомль, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Казаков Василий Семенович

Мать ребёнка: Казакова Вера Семеновна

Гостомль, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Казаков Михаил Семенович

Мать ребёнка: Казакова Вера Семеновна

Муравль, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
20.08.1916
Муравль, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
28.08.1916
Муравль, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
05.09.1916
Муравль, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Около 1925

Жена: Казакова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: ?

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: ?

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Военная служба
30.05.1943
10 зсп 1 зсд выбыл в Горьковский ВПП
ЦАМО РФ , Ф - 8287-121529-12
Военная служба
30.05.1943
Горьковский ВПП,прибыл из в/ч-30860,выбыл в з-д-21
Архив Горьковский ВПП оп-191384,дело-86
Военная служба
С 15.08.1943 по 19.08.1943
Ивановский ВПП, Прибыл из Владимирского ВПП, убыл в распоряжение НШ Зап.Фр. 43 сап.бат. рядовой-сапер
ЦАМО Ивановский ВПП, оп-226574,дело-35
Военная служба
14.09.1944
ВПП 206 зсп 2 Бел.Фр. выбыл в 21 вып
ЦАМО РФ , Ф - 8502-267376-43
Смерть
Неизвестно