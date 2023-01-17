село Муравль, село Муравль, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Муравль

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2338Муравль (Мурав), с. вл.при рч. Муравке.4223121391408Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Муравльская волость
671. Муравль, село бывшее владельческое, при речке Турейке, дворов 167, жителей 900, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, школа. В 6 ве Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
63184Муравльсело52°21'с.ш.35°53'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Муравльское сельское поселение
54654419101с Муравльсело
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