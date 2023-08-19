Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения23.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1881
Бракосочетание
10.09.1901
Рождение ребёнка
07.07.1903
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Евфросиния Павловна
Рождение ребёнка
19.07.1904
Дочь: Кириакия Дмитриевна
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Евфросиния Павловна
Рождение ребёнка
30.01.1908
Сын: Фуното/фонотова/баркэт Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Евфросиния Павловна
Смерть
Неизвестно