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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Дмитрий Петрович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1881

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Мария Дмитриевна

Бракосочетание
10.09.1901

Жена: Фунотова/фонотова/ Баркэт Евфросиния Павловна

Рождение ребёнка
07.07.1903

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Евфросиния Павловна

Рождение ребёнка
19.07.1904

Дочь: Кириакия Дмитриевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Евфросиния Павловна

Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Фуното/фонотова/баркэт Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт Евфросиния Павловна

Смерть
Неизвестно