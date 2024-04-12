Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Пичахчи) Евфросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ (Пичахчи) Евфросиния Павловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.09.1901

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
07.07.1903

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
19.07.1904

Дочь: Кириакия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
30.01.1908

Сын: Фуното/фонотова/баркэт Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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