Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Василий Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Косьма Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Дочь: Феодора Петровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Савва Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Петрович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич