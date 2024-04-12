Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ БАРКЭТ Мария Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1868

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1869

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1870

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Василий Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Василий Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1872

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Косьма Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1873

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1876

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1878

Дочь: Феодора Петровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
23.12.1881

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
16.11.1883

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1886

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
04.08.1888

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1890

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Савва Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1974

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Петрович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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