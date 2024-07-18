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(Веселова) Дарья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

21.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
20.08.1903

Сын: Веселов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
30.09.1907

Дочь: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
26.06.1908

Дочь: (Веселова Янина) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Веселова Игнатова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Веселов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович

Смерть
21.07.1962
Причина смерти: церебросклероз, кардиосклероз атеросклеротический

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