(Веселова) Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти21.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1903
Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
30.09.1907
Дочь: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
26.06.1908
Дочь: (Веселова Янина) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Веселова Игнатова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Веселов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Веселов Михаил Федорович
Смерть
21.07.1962
Причина смерти: церебросклероз, кардиосклероз атеросклеротический