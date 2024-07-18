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Веселов Михаил Федорович

Место рождения

г. Борисоглебск, Тамбовская губерния

Дата рождения

09.11.1870

Дата смерти

11.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1870

Отец: Виселев Федор Федоров

Мать: Александра Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Веселова) Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
20.08.1903

Сын: Веселов Борис Михайлович

Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
30.09.1907

Дочь: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
26.06.1908

Дочь: (Веселова Янина) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Веселова Игнатова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Веселов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна

Смерть
11.04.1955
Причина смерти: паралич сердечной мышцы

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