Веселов Михаил Федорович
Место рожденияг. Борисоглебск, Тамбовская губерния
Дата рождения09.11.1870
Дата смерти11.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1870
Отец: Виселев Федор Федоров
Мать: Александра Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1903
Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
30.09.1907
Дочь: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
26.06.1908
Дочь: (Веселова Янина) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Веселова Игнатова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Веселов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: (Веселова) Дарья Матвеевна
Смерть
11.04.1955
Причина смерти: паралич сердечной мышцы