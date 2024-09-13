Кобелев Демид Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
09.02.1831
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Кобелева) Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Кобелева) Парасковья Демидовна
Мать ребёнка: Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна
Смерть
Неизвестно