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Кобелев Демид Михайлович

Место рождения

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Кобелев Михаил Никикич

Мать: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
09.02.1831

Жена: Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Кобелева) Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кобелев Захар Демидович

Мать ребёнка: Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Кобелева) Парасковья Демидовна

Мать ребёнка: Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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