Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1807
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич
Рождение ребёнка
08.07.1811
Дочь: (Кобелева) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич
Рождение ребёнка
14.12.1812
Дочь: (Кобелева) Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Кобелева) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич
Рождение ребёнка
17.05.1816
Сын: Кобелев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич
Рождение ребёнка
04.07.1818
Сын: Кобелев Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич
Смерть
Неизвестно