Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна

Место рождения

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
07.07.1807

Муж: Кобелев Михаил Никикич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Кобелев Демид Михайлович

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.07.1811

Дочь: (Кобелева) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.12.1812

Дочь: (Кобелева) Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Кобелева) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.05.1816

Сын: Кобелев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.07.1818

Сын: Кобелев Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Никикич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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