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Кобелев Михаил Никикич

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

03.06.1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Кобелев Никита Дмитриевич

Мать: Кобелева (Тарасова) Анна Павловна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
07.07.1807

Жена: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Кобелев Демид Михайлович

Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.07.1811

Дочь: (Кобелева) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.12.1812

Дочь: (Кобелева) Настасья Михайловна

Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Кобелева) Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.05.1816

Сын: Кобелев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.07.1818

Сын: Кобелев Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
03.06.1819
Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

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