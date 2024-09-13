Кобелев Михаил Никикич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти03.06.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
07.07.1807
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
08.07.1811
Дочь: (Кобелева) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
14.12.1812
Дочь: (Кобелева) Настасья Михайловна
Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Кобелева) Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
17.05.1816
Сын: Кобелев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
04.07.1818
Сын: Кобелев Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Настасья Семеновна
Смерть
03.06.1819