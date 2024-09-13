Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1831
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Кобелева) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Кобелев Демид Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Кобелев Демид Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Кобелева) Парасковья Демидовна
Отец ребёнка: Кобелев Демид Михайлович
Смерть
Неизвестно