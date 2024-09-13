Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Корекова) Парасковья Сергеевна

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
09.02.1831

Муж: Кобелев Демид Михайлович

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Кобелева) Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Кобелев Демид Михайлович

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кобелев Захар Демидович

Отец ребёнка: Кобелев Демид Михайлович

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Кобелева) Парасковья Демидовна

Отец ребёнка: Кобелев Демид Михайлович

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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