Тарасов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1947
вскоре после окончания училища
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Тарасова Надежда Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Надежда Романовна
Работа или профессия
Неизвестно
начальник СПКМ (передвижной колонны механизации) | Должность: начальник СПКМ (передвижной колонны механизации)
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: институт
Место жительства
Неизвестно
ул. Нахимова, д. 6а, кв. 32
Смерть
2005