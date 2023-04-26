Тарасов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1947

Жена: Тарасова Надежда Романовна

вскоре после окончания училища
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Тарасова Надежда Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Надежда Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
начальник СПКМ (передвижной колонны механизации) | Должность: начальник СПКМ (передвижной колонны механизации)
Образование
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образовательное учреждение: институт
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
ул. Нахимова, д. 6а, кв. 32
Смерть
2005