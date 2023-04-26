Тарасов Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1929 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Сергей Петрович

Мать: Тарасова Надежда Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
имеет свою фирму | Место работы: строительная фирма Должность: имеет свою фирму
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
ул. Нахимова, д. 6а, кв. 32
Смерть
2002
Причина смерти: автомобильная авария