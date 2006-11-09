Тарасова (Куртова) Надежда Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Куртова) Надежда Романовна

Место рождения

Заборье, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.11.1929

Дата смерти

09.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1929

Отец: Куртов Роман Иосифович

Мать: Куртова Мария Адамовна

Заборье, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
После 1939
Мончино, Белоручская волость, Смоленский уезд
Образование
После ?.09.1943
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образовательное учреждение: ремесленное училище Специальность: мастер швейного производства верхней одежды окончила в 1947
Бракосочетание
После 1947

Муж: Тарасов Сергей Петрович

вскоре после окончания училища
Работа или профессия
После 1947
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
начальник смены и цеха | Место работы: швейная фабрика Должность: начальник смены и цеха
Работа или профессия
После 1947
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
мастер ОТК | Место работы: швейная фабрика Должность: мастер ОТК
Работа или профессия
После 1947
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
швея | Место работы: швейная фабрика Должность: швея
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
ул. Нахимова, д. 6а, кв. 32
Смерть
09.11.2006
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: рак груди | Заболена в 2006 году, умерла в 7 утра
Похороны
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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