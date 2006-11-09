Тарасова (Куртова) Надежда Романовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1929
Дата смерти09.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1929
Отец: Куртов Роман Иосифович
Мать: Куртова Мария Адамовна
Место жительства
После 1939
Мончино, Белоручская волость, Смоленский уезд
Образование
После ?.09.1943
Образовательное учреждение: ремесленное училище Специальность: мастер швейного производства верхней одежды окончила в 1947
Бракосочетание
После 1947
вскоре после окончания училища
Работа или профессия
После 1947
начальник смены и цеха | Место работы: швейная фабрика Должность: начальник смены и цеха
Работа или профессия
После 1947
мастер ОТК | Место работы: швейная фабрика Должность: мастер ОТК
Работа или профессия
После 1947
швея | Место работы: швейная фабрика Должность: швея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Петрович
Место жительства
Неизвестно
ул. Нахимова, д. 6а, кв. 32
Смерть
09.11.2006
Причина смерти: рак груди | Заболена в 2006 году, умерла в 7 утра
Похороны
Неизвестно