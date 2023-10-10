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Пичка Полина ???

Место рождения

Антоновка, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоновка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пичка Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Пичка Захар

Антоновка, Константиноградский уезд, Полтавская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичка Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичка Сын имя неизвестно Захарович

Отец ребёнка: Пичка Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичка Григорий Захарович

Отец ребёнка: Пичка Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзарь Василина Захаровна

Отец ребёнка: Пичка Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжило Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Пичка Захар

Смерть
Неизвестно
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