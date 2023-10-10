Пичка Полина ???
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пичка Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Пичка Захар
Антоновка, Константиноградский уезд, Полтавская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пичка Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пичка Сын имя неизвестно Захарович
Отец ребёнка: Пичка Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пичка Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобзарь Василина Захаровна
Отец ребёнка: Пичка Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжило Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Пичка Захар
Смерть
Неизвестно