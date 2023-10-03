Кобзарь (Пичка) Василина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пичка Захар
Мать: Пичка Полина ???
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Полина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь, имя неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзарь Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзарь Леонид
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно