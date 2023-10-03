Кобзарь (Пичка) Василина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзарь (Пичка) Василина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пичка Захар

Мать: Пичка Полина ???

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Полина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь, имя неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзарь Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзарь Леонид

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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