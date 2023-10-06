Кобзарь Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко (Кобзарь) Людмила
Мать ребёнка: Кобзарь Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзарь Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Кобзарь Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзарь Мария
Смерть
Неизвестно