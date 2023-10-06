Кобзарь Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзарь Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кобзарь (Пичка) Василина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко (Кобзарь) Людмила

Мать ребёнка: Кобзарь Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзарь Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Кобзарь Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзарь Мария

Смерть
Неизвестно

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