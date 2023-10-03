Рыжило (Пичка) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжило (Пичка) Евдокия Захаровна

Рыжило (Пичка) Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пичка Захар

Мать: Пичка Полина ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжило Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубко Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митько Анна Петровна

Отец ребёнка: Рыжило Петр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close