Рыжило (Пичка) Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пичка Захар
Мать: Пичка Полина ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжило Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митько Анна Петровна
Отец ребёнка: Рыжило Петр
Смерть
Неизвестно