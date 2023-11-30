Пичка Анастасия Захаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пичка Захар
Мать: Пичка Полина ???
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Карпенко Иосиф Афанасьевич
Отец ребёнка: Карпенко Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
16.12.1927
Сын: Карпенко Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Первый Жених Бабушки Насти Биологический отец дедушки Гриши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Полина Вторая Афанасьевна
Отец ребёнка: Карпенко Афанасий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Полина Первая Афанасьевна
Отец ребёнка: Карпенко Афанасий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно