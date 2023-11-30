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Пичка Анастасия Захаровна

Место рождения

Антоновка, Константиноградский уезд, Полтавская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пичка Захар

Мать: Пичка Полина ???

Антоновка, Константиноградский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Карпенко Иосиф Афанасьевич

Отец ребёнка: Карпенко Афанасий Захарович

Антоновка, Константиноградский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Карпенко Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Первый Жених Бабушки Насти Биологический отец дедушки Гриши

Антоновка, Константиноградский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Полина Вторая Афанасьевна

Отец ребёнка: Карпенко Афанасий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Полина Первая Афанасьевна

Отец ребёнка: Карпенко Афанасий Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Афанасий Захарович

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