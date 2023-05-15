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Гетало Ксения Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Гетало Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гетало Иван Наумович

Рождение ребёнка
29.07.1909

Дочь: Гетало Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гетало Иван Наумович

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1911

Дочь: Гетало Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гетало Иван Наумович

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.03.1914

Дочь: Гетало Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гетало Иван Наумович

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Запись из метрической книги: крестные Лапенко Макарий Иванович и крестьянская девица Коваль Ксения Никитична
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетало Иван Наумович

Смерть
Неизвестно