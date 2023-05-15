Гетало Ксения Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Гетало Иван Наумович
Рождение ребёнка
29.07.1909
Дочь: Гетало Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гетало Иван Наумович
Рождение ребёнка
11.12.1911
Дочь: Гетало Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гетало Иван Наумович
Рождение ребёнка
04.03.1914
Дочь: Гетало Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гетало Иван Наумович
Запись из метрической книги: крестные Лапенко Макарий Иванович и крестьянская девица Коваль Ксения Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гетало Иван Наумович
Смерть
Неизвестно