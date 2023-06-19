Гетало Иван Наумович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Гетало Наум Гордеевич
Мать: Гетало Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Гетало Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
29.07.1909
Дочь: Гетало Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гетало Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
11.12.1911
Дочь: Гетало Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гетало Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
04.03.1914
Дочь: Гетало Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гетало Ксения Антоновна
Запись из метрической книги: крестные Лапенко Макарий Иванович и крестьянская девица Коваль Ксения Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гетало Ксения Антоновна
Смерть
Неизвестно