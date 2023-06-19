Гетало Иван Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГетало Иван Наумович

Гетало Иван Наумович

avatar

Место рождения

Полтава, Харківська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гетало Наум Гордеевич

Мать: Гетало Ирина Фёдоровна

Полтава, Харківська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гетало Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гетало Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
29.07.1909

Дочь: Гетало Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гетало Ксения Антоновна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1911

Дочь: Гетало Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гетало Ксения Антоновна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.03.1914

Дочь: Гетало Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гетало Ксения Антоновна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Запись из метрической книги: крестные Лапенко Макарий Иванович и крестьянская девица Коваль Ксения Никитична
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гетало Ксения Антоновна

Смерть
Неизвестно