Гетало Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гетало Иван Наумович
Мать: Гетало Ксения Антоновна
Бракосочетание
15.08.1915
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гетало Николай Михайлович
Мать ребёнка: Гетало (Атенко) Анастасия Антонова
Смерть
Неизвестно