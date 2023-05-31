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Гетало Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гетало Иван Наумович

Мать: Гетало Ксения Антоновна

Бракосочетание
15.08.1915

Жена: Гетало (Атенко) Анастасия Антонова

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гетало Николай Михайлович

Мать ребёнка: Гетало (Атенко) Анастасия Антонова

Смерть
Неизвестно

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