Радзивилл Фердинанд Криштоф Януш Николай
Место рождения
Дата рождения04.04.1935
Дата смерти1992
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1935
Отец: Радзивилл Эдмунд Фердинанд Михал Юзеф Лабре Станислав Алоизий
Бракосочетание
1962
Рождение ребёнка
05.11.1962
Дочь: Радзивилл Анна Мария
Мать ребёнка: Радзивилл (Де Шотхет Де Терварент) Николь
Рождение ребёнка
30.04.1964
Дочь: Радзивилл Изабелла Мария
Мать ребёнка: Радзивилл (Де Шотхет Де Терварент) Николь
Рождение ребёнка
17.02.1967
Дочь: Радзивилл Тереза Моника
Мать ребёнка: Радзивилл (Де Шотхет Де Терварент) Николь
Рождение ребёнка
29.09.1969
Сын: Радзивилл Кароль Фердинанд
Мать ребёнка: Радзивилл (Де Шотхет Де Терварент) Николь
Смерть
1992