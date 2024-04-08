Радзивилл Фердинанд Криштоф Януш Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзивилл Фердинанд Криштоф Януш Николай

Место рождения

Олыка, Волинська область

Дата рождения

04.04.1935

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1935

Отец: Радзивилл Эдмунд Фердинанд Михал Юзеф Лабре Станислав Алоизий

Мать: Радзивилл Изабелла-Роза-Габриэла

Олыка, Волинська область
Бракосочетание
1962

Жена: Радзивилл (Де Шотхет Де Терварент) Николь

Рождение ребёнка
05.11.1962

Дочь: Радзивилл Анна Мария

Мать ребёнка: Радзивилл (Де Шотхет Де Терварент) Николь

Рождение ребёнка
30.04.1964

Дочь: Радзивилл Изабелла Мария

Мать ребёнка: Радзивилл (Де Шотхет Де Терварент) Николь

Рождение ребёнка
17.02.1967

Дочь: Радзивилл Тереза Моника

Мать ребёнка: Радзивилл (Де Шотхет Де Терварент) Николь

Рождение ребёнка
29.09.1969

Сын: Радзивилл Кароль Фердинанд

Мать ребёнка: Радзивилл (Де Шотхет Де Терварент) Николь

Смерть
1992

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