посёлок городского типа Олыка, Волинська область (на 2018) — Familio

Олыка

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Покощевская волость
511. Олыка, местечко бывшее владельческое, дворов 135, жителей 1124, 2 церкви православных, костел, католическая часовня, 6 еврейских молитвенных домов, ярмарка

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Дубенский уезд, Олыкская волость
местечко Олыка5621012623663289528985793421

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2968Оликаселище міського типуцентр селищної радир-н КіверцівськийОлицька селищна рада

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