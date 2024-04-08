Радзивилл Эдмунд Фердинанд Михал Юзеф Лабре Станислав Алоизий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзивилл Эдмунд Фердинанд Михал Юзеф Лабре Станислав Алоизий

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Место рождения

Берлин

Дата рождения

24.09.1906

Дата смерти

25.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906

Отец: Радзивилл Януш Францишек Ксаверий

Мать: Радзивилл Анна Мария Станиславовна

Рождение ребёнка
04.04.1935

Сын: Радзивилл Фердинанд Криштоф Януш Николай

Мать ребёнка: Радзивилл Изабелла-Роза-Габриэла

Олыка, Волинська область
Бракосочетание
02.06.1936

Жена: Радзивилл Изабелла-Роза-Габриэла

Рождение ребёнка
22.06.1937

Дочь: Милевская (Радзивилл) Кристина Анна Мария

Мать ребёнка: Радзивилл Изабелла-Роза-Габриэла

Олыка, Волинська область
Смерть
25.08.1971

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