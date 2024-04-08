Радзивилл Эдмунд Фердинанд Михал Юзеф Лабре Станислав Алоизий
Место рождения
Дата рождения24.09.1906
Дата смерти25.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906
Рождение ребёнка
04.04.1935
Сын: Радзивилл Фердинанд Криштоф Януш Николай
Мать ребёнка: Радзивилл Изабелла-Роза-Габриэла
Бракосочетание
02.06.1936
Рождение ребёнка
22.06.1937
Дочь: Милевская (Радзивилл) Кристина Анна Мария
Мать ребёнка: Радзивилл Изабелла-Роза-Габриэла
Смерть
25.08.1971