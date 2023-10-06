Мальнева (Юшко) Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальнева (Юшко) Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Юшко Сергей Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мальнева Валентина Васильева

Отец ребёнка: Мальнев Василий Афонасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальнев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мальнев Василий Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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