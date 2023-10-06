Мальнева (Юшко) Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Юшко Сергей Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мальнева Валентина Васильева
Отец ребёнка: Мальнев Василий Афонасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальнев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Мальнев Василий Афонасьев
Смерть
Неизвестно