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Зызанов Федор Степанович

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Зызанов Степан Кузьмич

Мать: Зызанова Марфа Федоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Зызанова Пелагея Никифоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Зызанова Глафира Федоровна

Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Зызанова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Зызанова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Зызанов Николай Федорович

Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Зызанова Евстолия Федоровна

Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Зызанов Александр Федорович

Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Зызанов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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