Зызанов Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Зызанов Степан Кузьмич
Мать: Зызанова Марфа Федоровна
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Зызанова Глафира Федоровна
Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Зызанова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Зызанова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Зызанов Николай Федорович
Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Зызанова Евстолия Федоровна
Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Зызанов Александр Федорович
Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Зызанова Пелагея Никифоровна
Смерть
Неизвестно