Зызанова Пелагея Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Зызанова Глафира Федоровна
Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Зызанова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Зызанова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Зызанов Николай Федорович
Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Зызанова Евстолия Федоровна
Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Зызанов Александр Федорович
Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович
Смерть
Неизвестно