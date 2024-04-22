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Зызанова Пелагея Никифоровна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Зызанов Федор Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Зызанова Глафира Федоровна

Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Зызанова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Зызанова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Зызанов Николай Федорович

Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Зызанова Евстолия Федоровна

Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Зызанов Александр Федорович

Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Зызанов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Зызанов Федор Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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