Словицка (фон дер Лауниц) София Владимировна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Место жительства
?.01.1901
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Переехала с семьёй по месту службы отца Архангельским вице-губернатором
Место жительства
28.08.1902
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Переехала с семьёй по месту службы отца Тамбовским губернатором
Место жительства
05.01.1906 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехала с семьёй по месту службы отца Градоначальником Санкт-Петербурга. Фрейлина
Место жительства
1907
После убийства отца и постоянных угроз, переехала на родину в имение вместе с матерью, сёстрами и семьёй брата
Место жительства
1918
Москва, город федерального значения Москва
После реквизиции имения переехала в Москву вместе с матерью, сёстрами и семьёй брата
Эмиграция
1920
Откуда: Крым, Таврическая губерния, Российская империя Выехала с частями Русской армии из Крыма в Константинополь, а потом в Лондон
Бракосочетание
Около 1921
Место жительства
Около 1938
Переехала после смерти мужа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1976
Похоронена на кладбище Сен-Женевьев де Буа