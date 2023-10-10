Словицка (фон дер Лауниц) София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Словицка (фон дер Лауниц) София Владимировна

Место рождения

Великая Рогозянка, Харківська область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Фон Дер Лауниц Владимир Фёдорович

Мать: Фон Дер Лауниц Мария Александровна

Великая Рогозянка, Харківська область
Место жительства
?.01.1901
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Переехала с семьёй по месту службы отца Архангельским вице-губернатором
Место жительства
28.08.1902
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Переехала с семьёй по месту службы отца Тамбовским губернатором
Место жительства
05.01.1906 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехала с семьёй по месту службы отца Градоначальником Санкт-Петербурга. Фрейлина
Место жительства
1907
Великая Рогозянка, Харківська область
После убийства отца и постоянных угроз, переехала на родину в имение вместе с матерью, сёстрами и семьёй брата
Место жительства
1918
Москва, город федерального значения Москва
После реквизиции имения переехала в Москву вместе с матерью, сёстрами и семьёй брата
Эмиграция
1920
Откуда: Крым, Таврическая губерния, Российская империя Выехала с частями Русской армии из Крыма в Константинополь, а потом в Лондон
Бракосочетание
Около 1921

Муж: Словицкий Владимир Петрович

Место жительства
Около 1938
Переехала после смерти мужа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1976
Похоронена на кладбище Сен-Женевьев де Буа
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