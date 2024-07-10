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Кравченко Федор Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

20.02.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Кравченко Игнатий Григорьевич

Мать: Кравченко Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
05.09.1805 ст.

Сын: Кравченко Захарий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Свято Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кравченко Никита Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Полишук (Кравченко) Евфросиния Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Кравченко Карп Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1816

Жена: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Кравченко Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1820 ст.

Дочь: Кравченко Марфа Феодоровна

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
31.05.1831 ст.

Жена: Кравченко Ирина Павловна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Смерть
20.02.1853 ст.
Погребище, Вінницька область
Похороны
22.02.1853 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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