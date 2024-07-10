Кравченко Федор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти20.02.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Рождение ребёнка
05.09.1805 ст.
Сын: Кравченко Захарий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Свято Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кравченко Никита Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Полишук (Кравченко) Евфросиния Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1816
Жена: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Кравченко Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1820 ст.
Дочь: Кравченко Марфа Феодоровна
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Бракосочетание
31.05.1831 ст.
Жена: Кравченко Ирина Павловна
Успенская церковь
Смерть
20.02.1853 ст.
Похороны
22.02.1853 ст.
Успенская церковь