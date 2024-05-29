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Кравченко Игнатий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

15.05.1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Кравченко Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кравченко Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кравченко Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Кравченко Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Кравченко Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кравченко Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Тарасюк (Кравченко) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1795
Погребище, Вінницька область
Портной
Смерть
15.05.1810 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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