Кравченко Игнатий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти15.05.1810 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Кравченко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Кравченко Кирилл Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кравченко Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Кравченко Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Кравченко Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Кравченко Федор Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Тарасюк (Кравченко) Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1795
Портной
Смерть
15.05.1810 ст.
Успенская церковь