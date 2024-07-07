Кравченко Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти03.04.1869 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Кравченко Федор Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1839 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
11.02.1851 ст.
Сын: Кравченко Власий Васильевич
Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна
Рождение ребёнка
17.12.1853 ст.
Дочь: Шлапак (Кравченко) Лукия Васильевна
Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна
Рождение ребёнка
30.07.1859 ст.
Дочь: Кравченко Соломония Васильевна
Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна
Рождение ребёнка
22.05.1862 ст.
Сын: Кравченко Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна
В метрике отчество матери указано как Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1865 ст.
Дочь: Кравченко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна
Смерть
03.04.1869 ст.
от чахотки
Похороны
05.04.1869 ст.
Успенская церковь