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Кравченко Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

03.04.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Кравченко Федор Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1839 ст.

Жена: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
11.02.1851 ст.

Сын: Кравченко Власий Васильевич

Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
17.12.1853 ст.

Дочь: Шлапак (Кравченко) Лукия Васильевна

Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
30.07.1859 ст.

Дочь: Кравченко Соломония Васильевна

Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
22.05.1862 ст.

Сын: Кравченко Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна

Погребище, Вінницька область
В метрике отчество матери указано как Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1865 ст.

Дочь: Кравченко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кравченко (Носик) Агрипина Стефановна

Погребище, Вінницька область
Смерть
03.04.1869 ст.
Погребище, Вінницька область
от чахотки
Похороны
05.04.1869 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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