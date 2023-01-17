Калуженов Конон Емельянович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Калуженинов Емельян Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ламанова Федосья Кононовна
Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Букреева Степанида Кононовна
Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Плотникова Васса Кононовна
Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Щекина Евдокия Кононовна
Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Калужинов Федор Кононович
Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Елена Кононовна
Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Калужников Иван Кононович
Мать ребёнка: Калуженова Васса Павловна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марфа Кононовна
Мать ребёнка: Калуженова Васса Павловна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Калужинов Григорий Кононович
Мать ребёнка: Калуженова Васса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1802