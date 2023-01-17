Калуженов Конон Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженов Конон Емельянович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Калуженинов Емельян Тимофеевич

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ламанова Федосья Кононовна

Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Букреева Степанида Кононовна

Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Плотникова Васса Кононовна

Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Щекина Евдокия Кононовна

Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Калужинов Федор Кононович

Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Елена Кононовна

Мать ребёнка: Калуженова Акилина Яковлевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Калужников Иван Кононович

Мать ребёнка: Калуженова Васса Павловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марфа Кононовна

Мать ребёнка: Калуженова Васса Павловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Калужинов Григорий Кононович

Мать ребёнка: Калуженова Васса Павловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калуженова Васса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калуженова Акилина Яковлевна

Смерть
1802
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