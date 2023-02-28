Калуженова (Полуянова) Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженова (Полуянова) Акилина Яковлевна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ламанова Федосья Кононовна

Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Букреева Степанида Кононовна

Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Плотникова Васса Кононовна

Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Щекина Евдокия Кононовна

Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Калужинов Федор Кононович

Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Елена Кононовна

Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калуженов Конон Емельянович

Смерть
Неизвестно
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