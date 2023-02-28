Калуженова (Полуянова) Акилина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ламанова Федосья Кононовна
Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Букреева Степанида Кононовна
Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Плотникова Васса Кононовна
Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Щекина Евдокия Кононовна
Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Калужинов Федор Кононович
Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Елена Кононовна
Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно