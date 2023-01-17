Калуженова (Протасова) Васса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженова (Протасова) Васса Павловна

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Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Калужников Иван Кононович

Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марфа Кононовна

Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Калужинов Григорий Кононович

Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калуженов Конон Емельянович

Смерть
После 1816
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