Калуженова (Протасова) Васса Павловна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Калужников Иван Кононович
Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марфа Кононовна
Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Калужинов Григорий Кононович
Отец ребёнка: Калуженов Конон Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816