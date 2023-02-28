Калужников Иван Кононович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1801
Сын: Калужников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Калужникова Марья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Калужникова Марья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Калужников Константин Иванович
Мать ребёнка: Калужникова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калужникова Марья
Смерть
Неизвестно