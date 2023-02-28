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Калужников Иван Кононович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Калуженов Конон Емельянович

Мать: Калуженова Васса Павловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Калужников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Калужникова Марья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Калужникова Марья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Калужников Константин Иванович

Мать ребёнка: Калужникова Марья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужникова Марья

Смерть
Неизвестно
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